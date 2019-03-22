Годовщина сноса телебашни: жизнь после смерти и новый взрыв символа (ФОТО, ВИДЕО)

Год назад в Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню. Объект получил настоящую жизнь после смерти – обломки растащили на сувениры, фото широко разошлись в России и за рубежом, а споры о том, стоило ли ее взрывать или нужно было оставить в качестве символа Екатеринбурга, до сих пор не утихли. «Новый День» в честь годовщины решил воссоздать это событие в миниатюре. Что из этого вышло – смотрите на видео.

Взрыв телебашни. Годовщина

Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвали 24 марта 2018 года. Это был звездный час объекта – количество новостей о недострое в марте прошлого года превысило их число за предыдущие восемь лет. Горожане разделились на два лагеря: на тех, кто был рад исчезновению железобетонной вышки с городской панорамы и тех, кто оплакивал ее, считая символом города. Но посмотреть на взрыв пришли и те, и другие. 24 мая 2019 года на месте взрыва пройдет пикет о «поминовении». Активисты площадку подготовили: на заборе рядом с местом взрыва уже висит плакат с изображением телебашни.

В баре в центре Екатеринбурга сегодня открылась временная выставка, посвященная объекту: представлены фотографии башни, футболки и кружки с ее изображениями, лежит обломок, женщина-организатор курсирует от столика к столику и объясняет, зачем это все. 23 марта в баре ждут фанатов телебашни, пройдет вечеринка воспоминаний.

До сих пор на сайтах объявлений продаются осколки железобетонной конструкции – за 60 рублей можно купить камни, оставшиеся после взрыва, за 700 рублей – те же камни, но в стеклянном боксе. Осколки, кстати, на следующий день после взрыва раздавали всем желающим бесплатно. Чем и воспользовались некоторые, камни можно найти на полках в квартирах горожан.

Из такого осколка художник-экспериментатор Яков Энгель создал арт-объект. Он полностью состоит из фрагментов башни, а форму камня автор подбирал так, чтоб она напоминала очертания Свердловской области. «Арт-объект не является мемориалом или памятником архитектурных построек. Его цель – привлечь внимание горожан к исторически значимым сооружениям», – пояснил задумку художник.

Фото Якова Энгеля

Копию телебашни ждут в Таллине. У екатеринбургской телебашни есть «сестры»: в Таллине и Вильнюсе. Их строили по одному советскому проекту, правда, в Прибалтике их достроили. Директор таллинской телебашни попросил прислать значки с башней для сохранения на память. Рассказал об этом уральский дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов, который выпускает значки с изображением екатеринбургской вышки. Как только будет готова свежая партия, их отправят в столицу Эстонии.

Впрочем, о башне знают не только в бывших советских республиках. На телеканале Discovery Science в октябре вышел сюжет Tower of Death, посвященный екатеринбургскому недострою. В свободном доступе телеканал показал только четырехминутный отрывок, где вышку назвали «башней смерти» и объектом, который должен был стать символом «превосходства советской системы».

Осенью телебашня рекламировала британских музыкантов. Группа ShadowParty выпустила афиши своего тура с изображением взорванной высотки – того жуткого обрубка, который остался после подрыва.

А еще она могла стать сюжетом для видеоигры. Студия Tengo Interactive в 2017 году анонсировала разработку квеста с элементами экшена в VR о телевизионной башне Екатеринбурга. Как писал сайт dtf.ru, по сюжету, в Екатеринбург-2017 должны попасть ученые из 1991 года, но прибор, закрепленный на телебашне, дает сбой. В районе башни начинаются катастрофические катаклизмы, угрожающие всему городу, с чем должен справиться главный герой. Внешний вид башни и внутреннее убранство воспроизведены довольно точно, разработчики договорились с охраной и два дня провели на площадке, фотографируя объект. Однако до сноса телебашни игра так и не вышла.

Башня также не стала ни гигантской православной церковью, ни самым высоким в мире загсом, ни огромным сифоном со световым лучом. На месте взорванного недостроя появится Ледовая арена.

Последние минуты существования недостроенной телебашни и момент взрыва – на нашем видео.

Момент взрыва телебашни

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Владислав Тринько, Антон Отман, Александр Саливанчук, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 22.03.19

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