Известная блогерша научит уральцев развивать свой стиль

Автор книги-бестселлера «#ПРЕССУЙТЕЛО» и одноименного онлайн-марафона Наташа Давыдова приедет в Екатеринбург и научит жительниц столицы Среднего Урала развивать свой вкус при помощи социальных сетей. О том, как найти свой стиль в Instagram, популярный блогер, работающая под ником @tetyamotyа (подписаны более 750 тысяч человек) расскажет в субботу в пространстве Greenplace&Mango в «Гринвиче».

«Нужно постоянно листать журналы, Instagram, Pinterest и другие социальные сети. Можно выбрать какого-то одного блогера и смотреть, как он формирует свой гардероб. Лично я не вижу ничего зазорного в том, чтобы поучиться у мастеров своего дела, а потом применять эти знания в работе над собственным стилем», – говорит Наташа Давыдова.

По словам главной героини светской Москвы, нельзя влезть в какие-то определенные вещи и быть преданными только им. «Модница года – 2017» по версии журнала Glamour подчеркнула, что человек должен постоянно развиваться, и этот процесс обязательно отразится на собственном стиле.

Также Наташа Давыдова отметила, что практически у всех девушек в гардеробе есть вещи, от которых нужно избавляться. По ее мнению, уже давно пора выбросить или сжечь джинсы с низкой талией и меховые жилеты.

Fashion talk Наташи Давыдовой «Как найти свой стиль в Instagram» пройдет в субботу, 23 марта, в 15:00.

Екатеринбург, Елена Васильева

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