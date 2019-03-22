«Автомобилист» проиграл «Салавату» и вылетел из плей-офф КХЛ (ФОТО)

ХК «Автомобилист» завершил свое выступление в розыгрыше Кубка Гагарина. Пятый матч во втором раунде плей-офф остался за «Салаватом Юлаевым». Во встрече, которая прошла в Екатеринбурге, уфимцы победили со счетом 4:1. С таким же счетом закончилось противостояние команд в полуфинальной серии Восточной конференции: четыре победы «Салавата» против одной у «Автомобилиста».

«Автомобилист» вновь подготовил для своих болельщиков красочное шоу. Перед игрой фанаты могли прокатиться на красном воздушном шаре с эмблемой клуба. А на представлении команд на лед снова выкатились спортивные машины, на которых гитаристы завели гимн плей-офф этого сезона.

Для екатеринбуржцев пятый матч начался из рук вон плохо. «Салават» забросил первую шайбу уже на 62-й секунде, а через три минуты увеличил отрыв до 2:0, разыграв большинство. Голы оформили Тему Хартикайнен и Владимир Ткачев. Перед перерывом команды обменялись пятиминутными штрафами: в составе «Автомобилиста» был удален Стефан Да Коста за грубый удар, а у «Салавата» нарушил правила Александр Бурмистров.

Во второй двадцатиминутке ситуация не изменилась. Хотя екатеринбуржцы отчаянно штурмовали ворота Юхи Метсола, преимущество вновь осталось за гостями. Линус Умарк удачно завершил острую контратаку уфимцев, забив третий гол. И, наконец, все вопросы о победителе были сняты в третьем периоде, когда «Салават» повел 4:0 благодаря точному броску Кемппайнена. Хозяева все-таки смогли отыграть одну шайбу усилиями Евгения Чесалина. Но спасти матч уже было невозможно. «Автомобилист» потерпел четвертое поражение и вылетел из второго раунда плей-офф, будучи фаворитом в серии.

«К сожалению, все проигранные матчи начинали с того, что пропускали. Постоянно приходилось идти вперед, оголять тылы, соперник ловил на контратаках. Сегодня команда была перезаряжена, парни нервничали перед домашней публикой. Что случилось – то случилось, благодарен парням. По сезону хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку. В серии «Салават» очень организованно сыграл в атаке и в обороне. Вратарь был лучшим, на данном этапе Метсола – лучший вратарь Лиги. У нас подсели лидеры, их накрыли, не давали пространства принять решение, Уфа очень организованно сыграла, чувствовалась тренерская рука», – подвел итоги наставник «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Отвечая на вопрос журналистов, что бы он изменил в подготовке хоккеистов к ответственному матчу, тренер ответил: «Отношение к делу». «В голову человека не залезешь. Есть самоподготовка профессионального спортсмена, он должен знать, зачем выходит на ледовую площадку. Мы играли как в [регулярном] чемпионате, и переломить эту тенденцию я не смог. Это моя вина. Но еще один момент отмечу. В «Салавате» устоявшаяся и стабильная команда, есть сыгранность. Наш тренерский штаб, когда пришел в «Автомобилист», знал только одного Литовченко. За один сезон сложно сделать команду. Тем более? когда уровень морального напряжения достигает апогея. Многие оказались к этому не готовы. Многие ребята за десять лет выступления в КХЛ вообще первый раз в плей-офф играли. Ну что, я понимаю, что заняли первое место на Востоке, и всем сразу Кубок Гагарина грезится. Но давайте немножко опустимся на землю. Москва не сразу строилась», – отметил Андрей Мартемьянов. Он добавил, что с его точки зрения «Автомобилист» провел успешный сезон. Но результаты работы тренерского штаба и команды будет оценивать руководство клуба.

Напомним, «Автомобилист» в регулярном чемпионате поставил клубный рекорд, одержав 18 побед на старте сезона. Также команда впервые в истории выиграла дивизион Харламова и всю Восточную конференцию. В розыгрыше Кубка Гагарина «Автомобилист» добрался до второго раунда плей-офф – это лучшее достижение екатеринбургского клуба за десять сезонов в КХЛ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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