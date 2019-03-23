Коммунальную аварию на Юмашева устранят к ночи

В Екатеринбурге на улице Юмашева этой ночью прорвало трубу с горячей водой. Энергетики обещают устранить аварию сегодня к ночи.

Жители домов на улице Юмашева в соцсетях написали, что горячей водой затопило двор близ дома по Юмашева, 1, в воде оказались припаркованные машины. Как сообщили в пресс-службе ЕТК, место повреждения трубопровода нашли около 7 часов утра, вода сошла за час. С жалобами к специалистам, работающим на месте, никто не обращался. Работы идут без отключения горячей воды и отопления, но их параметры снижены примерно до 50 градусов – под это ограничение попали 13 домов. С учетом теплой погоды квартиры остыть не должны.

«Восстановление герметизации трубопровода и параметров теплоснабжения планируется завершить до 23. 00. Специалисты приложат все усилия, чтобы закончить раньше. Учитывая температуру наружного воздуха, температура в помещениях не опустится ниже нормативной: + 20 градусов. Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства», – добавили в ЕТК.

Екатеринбург, служба информации

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