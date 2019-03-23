Блогер Наташа Давыдова: «Бодипозитив придумали для людей с особенностями, а подхватили его лентяи» (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» проходит мастер-класс блогера Наташи Давыдовой, которая рассказывает всем желающим о правильном питании и о том, как держать себя в форме. Перед встречей с уральцами Наташа провела сессию вопросов и ответов для екатеринбургских блогеров и журналистов, которых интересовала тема бодипозитива, спортпитания, мотивации и трендов в ЗОЖ.

Олеся Красномовец – олимпийская чемпионка по легкой атлетике и экс-кандидатка в мэры Екатеринбурга

«Новый День» приводит выдержки из выступления блогера. «Держитесь подальше от монодиет, которые обещают быстрое похудение. Рисовая диета, арбузная диета. Вообще слово «диета» себя дискредитировало, это краткосрочная история, а надо, чтобы сбалансированное питание было круглый год». «С чего начинать правильное питение? Если человек откажется от употребления в пищу зерна, то он уже многое делает для своего здоровья». «Привлечь людей в ЗОЖ можно только красивыми кубиками пресса, плоскими животами, и так далее. Если не хватает мотивации, чаще смотрите инстаграм».

«К бодипозитиву я отношусь хорошо, но надо помнить, что это понятие было создано, чтобы поддержать людей с особенностями, людей, которые получили увечья, травмы. Но люди ленивые, которые не хотят себя утруждать спортом, начали пропагандировать бодипозитив в своих целях. Этим они заражают других людей. В Америке моя знакомая пригласила меня пойти в спортзал, она старше меня и у нее две дочери, обеим лет по 20. И вот я приезжаю к залу, стоит она, а рядом с ней толстая женщина. И она мне говорит: «Наташа вы меня не узнаете?» Оказалось, это ее дочь за два года из 19-летней девушки превратилась в толстую необъятную женщину неопределенного возраста. «Не нужно за собой следить», «Мы хороши такие, какие мы есть» – вот лозунги приверженцев бодипозитива. Но жизнь человеку дана, чтобы преодолевать слабости и пороки, а не их развивать».

«Режим необходим всем, это сильно собирает и позволяет рассчитать эффективно свое время, сделать больше, чем ты можешь сделать. Режим – это способ борьбы с хандрой и депрессией. Это заболевание очень популярно сейчас, но у наших мам и бабушек его не было, потому что им было некогда».

Алена Голоснова – инста-модель, бывшая волейболистка ВК «Уралочка».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 23.03.19

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