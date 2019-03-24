На Сибирском тракте погиб водитель, влетевший в грузовик (ФОТО)

На дублере Сибирского тракта в ДТП погиб водитель легковушки. Он врезался в припаркованный грузовик.

ДТП случилось сегодня около 3:10 ночи близ дома № 38 по ул. 40 лет ВЛКСМ. Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу, водитель автомобиля «Мазда» (мужчина 1993 года рождения) ехал со стороны Екатеринбурга и врезался в стоящий «Фритлайнер». Водитель легковушки скончался на месте аварии. Точные причины ДТП будут установлены в ходе расследования.

Добавим, на дублере Сибирского тракта, где произошла авария, организованной парковки нет. Однако дальнобойщики часто встают на обочине.

Екатеринбург, служба информации

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