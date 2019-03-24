На пикет памяти снесенной телебашни пришли пара десятков человек (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург сегодня вспоминает события годовой давности – 24 марта 2018 года взорвали недостроенную телебашню. В память об этом у цирка активисты провели пикет.

Момент сноса телебашни

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявка подавалась на 200 человек, по факту у цирка собралось не более тридцати. Активисты в качестве протеста против строительства ледовой арены на месте взорванной башни выставили таз, покрашенный в медный цвет. На него поставили копию башни и положили несколько монет.

Пикетирующие развернули баннеры с изображением снесенной башни и плакаты с надписями о том, как будет плохо городу от появления ледовой арены. А заодно – таблички, напоминающие о других снесенных в городе зданиях.

Тут же собирали подписи о размещении мемориальной таблички на здании ГУ МВД о жертвах сталинского террора.

Затем организатор пикета Иван Волков напомнил о цели пикета. Он также сказал что сразу после этого пикета будет акция в защиту сквера у театра драмы и предложил пойти туда – но напомнил, что это не должно быть шествие, потому что его не согласовывали.

После он перешел к воспоминаниям о сносе башни и рассказам о том, как этому противились.

«Мы должны подписать меморандум, обращение к властям, чтобы такого больше не было», – предложил Волков. Затем слово взяла Марина Сахарова – она напомнила, что активисты собирали подписи еще в 2013 году за сохранение построек в центре города и признании усадеб в этом районе объектами культурного наследия.

Добавим, телебашня получила настоящую жизнь после смерти – обломки растащили на сувениры, фото широко разошлись в России и за рубежом, а споры о том, стоило ли ее взрывать или нужно было оставить в качестве символа Екатеринбурга, до сих пор не утихли. «Новый День» в честь годовщины решил воссоздать произошедшее год назад событие в миниатюре. Что из этого вышло – смотрите на видео.

Мы снесли телебашню. Снова

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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