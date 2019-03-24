Восставшая телебашня, сутенер верхом на динозавре и Бабки-ежки скатились с Уктуса в ледяной бассейн (ФОТО, ВИДЕО)

На горе Уктус сегодня прошло аква-экстрим-шоу Red Bull Jump & Freeze («Прыгни и замерзни»). Участникам необходимо было скатиться со склона и вылететь с трамплина в бассейн, наполненный холодной водой. При этом экстремалы должны были делать трюки в воздухе в карнавальных костюмах.

В шоу участвовали 72 человека. Среди них были горожане в образах: восставшей екатеринбургской телебашни, сутенера верхом на динозавре, Бабок-ежек, а также героев комиксов, мультсериалов, игровых и кино-вселенных.

Победителями стали молодой человек в костюме «Полет на Марс» и команда «5 элемент».

Самые яркие моменты с аква-экстрим-шоу Red Bull Jump & Freeze – в видео РИА «Новый День».

На сноуборде в ледяную воду

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.03.19

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