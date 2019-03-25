Умер сын уральского полпреда Цуканова

Накануне вечером стало известно, что после продолжительной болезни ушел из жизни старший сын полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова Юрий. Ему был 31 год.

По сообщениям калининградских СМИ, неделю назад Юрий Цуканов оставил пост директора дворца спорта «Янтарный».

Редакция РИА «Новый День» приносит свои соболезнования Николаю Николаевичу Цуканову и его семье.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.03.19

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