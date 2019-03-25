В честь Дня театра билеты на спектакли в Екатеринбурге можно купить со скидкой 90%

В честь Дня театра с сегодняшнего дня билеты на спектакли некоторых екатеринбургских театров можно купить со скидками до 90%. К акции в этом году присоединились несколько билетных сервисов.

Международный день театра отмечается 27 марта, но акция в этом году стартовала чуть раньше – продажу билетов со скидками уже открыл сервис Kassir.ru и через пару часов откроет «Яндекс.Афиша». В акции участвуют театры по всей России. С 25 по 27 марта можно будет купить билеты со скидками на спектакли до конца сезона. Размер скидки у разных участников акции – разный.

Так, в Екатеринбурге можно купить билеты на спектакли Театра драмы, «Театрона», постановки, которые будут идти в ДК «Железнодорожников», во Дворце молодежи, Доме актера и так далее.

Добавим, что широко отмечать День театра в Екатеринбурге не будут. Хотя, например, в Москве в этом году пройдет «Ночь театров» – театры столицы будут работать в ночь с 26 на 27 марта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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