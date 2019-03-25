Дорожники предупреждают водителей об утренних туманах

Уже несколько дней подряд по утрам на уральских трассах образуются туманы, и сильно ухудшается видимость, об этом сообщили в пресс-службе Уралуправтодора. Например, в воскресенье утром на дороге Р-351 Екатеринбург – Тюмень было затруднено движение со 149 по 316 км из-за тумана, сегодня утром ‒ на той же автодороге в районе поселка Троицкого.

«Во избежание дорожно-транспортных происшествий и аварийных ситуаций просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров. Заранее планируйте свой маршрут с учетом сложных условий видимости», ‒ просят дорожники.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.03.19

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