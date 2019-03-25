У Новосвердловской ТЭЦ неизвестные устроили свалку просроченной рыбы

Неизвестные вывалили кучу мороженой рыбы в Кировском районе Екатеринбурга неподалеку от Новосвердловской ТЭЦ. Об инциденте, который произошел в выходные, сообщает телеграм-канал «Эко-монитор 66», который ведут сотрудники областного министерства природных ресурсов. «На этикетках хорошо видна организация, занимающаяся хранением этой рыбы, ООО «Хладпром». Садоводами написаны заявления в полицию и Роспотребнадзор, а также обратились в Спецавтобазу», ‒ говорится в сообщении.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, который работает в Екатеринбурге, оптовые партии продуктов питания, в том числе ‒ замороженная рыба, не являются ТКО. «Как правило, организации заключают договоры на утилизацию таких продуктов ‒ их сжигают или закапывают в специальных биоямах. Принимать на полигоны такие виды отходов мы не можем и не имеем права, это запрещено СанПиНами», ‒ сообщили в пресс-службе «Спецавтобазы».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.03.19

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