Свердловская область вышла в лидеры УрФО по росту цен на молоко

В Свердловской области годовая инфляция в феврале составила 4,9 %. Сильнее всего подорожали огурцы, помидоры и молоко.

В целом по УрФО инфляция составила 4,1% – это гораздо ниже чем по России, годовую инфляцию в стране оценили в 5,2%. Однако такая статистика – «заслуга» северных регионов. Максимальный рост цен был в Курганской области – 5,2%. На втором месте Средний Урал – 4,9%. В Челябинской области цены выросли на 4,2%, а в Тюменской области – только на 3%. В регионах северной «матрешки» инфляцию в ЯНАО оценили в 1,2% – такой низкий показатель сложился из-за особенностей северного завоза.

Как рассказали в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления ЦБ РФ, за месяц инфляция выросла на 0,2 п.п. И в основном – за счет роста цен на продукты. Свердловская область вместе с Тюменской стала лидером по подорожанию молока. В целом в федеральном округе повышалась стоимость цен на овощи, в основном на огурцы и помидоры. В ЦБ это связали с тем, что завершилась программа субсидирования строительства теплиц, а также с ростом цен на электричество для производителей. Подросли в цене и другие продукты – говядина, макароны, хлеб, кондитерские изделия. Это произошло на фоне роста издержек производителей – им пришлось платить больше за зерно, муку, сахар и корма.

Что касается непродовольственных товаров, то они подорожали на 3,8% за счет роста цен на автомобили и бензин. Впрочем, в ЦБ ждут инфляции в этом секторе. «Перенос увеличения НДС в цены непродовольственных товаров оставался умеренным и, вероятно, еще полностью не реализовался», – спрогнозировали в Уральском управлении.

Екатеринбург, служба информации

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