В Екатеринбурге будут судить банду угонщиков «газелей»

В Екатеринбург в суд передано дело в отношении одного из членов банды, которая занималась угоном «газелей» в Екатеринбурге. Напарники пытались похитить и иномарки, но с иностранной техникой справиться не получилось. Пока предполагаемый ущерб от действий ОПГ составляет 1,2 миллиона рублей.

В ходе предварительного следствия установлено, что угоны автомобилей в Екатеринбурге совершала ОПГ из трех человек. За два месяца – с ноября по декабрь 2017 года – 27-летний екатеринбуржец вместе с двумя подельниками похитил три «газели». Две машины подельники успели перегнать и продать в Омской области. Кроме того, члены ОПГ несколько раз безуспешно пытались похитить две Toyota Camry и внедорожник Toyota Land Cruiser на территории Верх-Исетского района. Но безуспешно.

«Злоумышленники разбивали стекло автомобиля, проникали в салон и при помощи оборудования, предназначенного для взлома электронного блока управления двигателем, пытались его запустить, но тщетно», – сообщили в отделении по связям со СМИ УВД РФ по Екатеринбургу.

Задержал преступников «случайно» наряд ДПС, остановив Mercedes одного из напарников в декабре 2017 года. Полицейские заметили в салоне автомобиля характерное оборудование, которое используется для угона машин. Мужчины не смогли внятно ответить, откуда оно взялось и зачем нужно. Госавтоинспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу. Водитель и пассажир Mercedes были задержаны и доставлены в территориальный ОВД для разбирательств. В итоге один из задержанных в полном объеме признал свою вину и согласился на сотрудничество с органами предварительного следствия.

Личность всех трех участников группы была установлена. Но в ноябре 2018 года уголовное дело в отношении 27-летнего екатеринбуржца было выделено в отдельное производство, материалы которого в марте текущего 2019 года переданы в районный суд для рассмотрения по существу.

«В отношении обвиняемого 1992 года рождения полицией было расследовано уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража, совершенная в крупном и особо крупном размерах», и частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 158 УК Российской Федерации «Покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Максимальное наказание по данной статье составляет 10 лет лишения свободы», – сообщили в УМВД.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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