В Екатеринбурге поймали педофила (ФОТО)

В Екатеринбурге правоохранители задержали мужчину, который подозревается в развратных действиях в отношении двух девочек в возрасте 8 и 9 лет. Преступления были совершены 18 и 20 марта в дневное время рядом с аллеей на улице Опалихинская. Дети сообщили о случившемся родителям, а те обратились в полицию с заявлением. Злоумышленника нашли через несколько дней по фотороботу.

«Подозреваемый задержан днем 22 марта на улице в районе этой же аллеи по имеющимся приметам», – сообщил начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

По данным следственного комитета, подозреваемым оказался житель Екатеринбурга 1955 года рождения. При допросе пенсионер признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам уголовного расследования по ч. 4 ст.132 УК РФ (развратные действия сексуального характера в отношении малолетних). Наказание по этой статье может составить вплоть до 20 лет лишения свободы. По ходатайству следователей пенсионер будет находиться под стражей до 17 мая включительно.

Мужчину также проверяют на возможную причастность к другим аналогичным преступлениям. Правоохранители просят всех, кто мог пострадать от преступных действий при схожих обстоятельствах, сообщить об этом в следственный отдел по Верх-Исетскому району (город Екатеринбург, улица Большакова, 11-а) по телефону: 8 (343) 261-11-02 (старший следователь отдела Вячеслав Анатольевич Бякшев), или по телефону дежурной части отдела полиции №9 УМВД: 8 (343) 356-42-09. Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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