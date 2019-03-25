На Урале пьяный отчим зарезал двухлетнюю девочку за разбитый фунфырик

В Ирбите накануне произошло страшное убийство ‒ 40-летний местный житель зарезал двухлетнюю дочь своей сожительницы.

Матери девочки в тот момент не было дома, она находилась на работе, а отчим пил. Ребенок случайно разбил фунфырик. В гневе мужчина схватил нож и нанес несколько ударов девочке, которая умерла до приезда врачей. Обо всем случившемся мужчина сам рассказал полицейским, которые его и задержали. «Подозреваемый с места преступления не скрывался, самостоятельно сообщив о случившемся и дождавшись прибытия сотрудников полиции. Он был ранее судим за преступление против личности», – сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области рассказали, что мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве малолетней, совершенном с особой жестокостью. Ему грозит пожизненное лишение свободы. На время расследования он, скорее всего, будет помещен в СИЗО ‒ с таким ходатайством сотрудники СКР обратились в суд. «В ходе расследования в обязательном порядке также будут устанавливаться причины и условия, которые способствовали совершению преступления, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь. Также будет проверена работа органов системы профилактики, и при наличии оснований, действиям или бездействию указанных должностных лиц будет дана правовая оценка», ‒ сказали в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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