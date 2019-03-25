В ЦПКиО объявили о приостановке набора в общественный совет парка

В Екатеринбурге набрали членов будущего общественного совета Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского. «Информируем вас о том, что деятельность по формированию общественного совета ЕЦПКиО приостановлена», ‒ сообщили представители парка на своем сайте.

Кто вошел в общественный совет, пока неизвестно, полный список, вероятно, будет опубликован позднее. Однако уже известно, что заявку на включение в совет заместителя директора журнала «Эксперт-Урал» Сергея Ермака одобрили ‒ об этом он написал в своем фейсбуке.

Екатеринбург, Елена Сычева

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