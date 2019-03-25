Из-за фальсифицированных кабелей на Среднем Урале произошло 1 160 пожаров

В 2018 году в Свердловской области 1 160 пожаров случилось из-за использования потребителями некачественной или фальсифицированной кабельной продукции. Проект «Кабель без опасности», который реализуется в Свердловской области и ряде других регионов, призван предупредить подобные трагедии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о предварительных итогах проекта рассказали сегодня на пресс-конференции его участники и представители надзорных органов. По словам координатора проекта Владимира Кашкина, документы на кабельную продукцию были проверены на 44 объектах, большинство из которых возводились за бюджетные деньги – садики, школы, спортивные сооружения. В 51% случаев в пакетах документов были найдены нарушения. Где-то были обнаружены недействительные сертификаты, где-то эти сертификаты были выданы либо несуществующими организациями, либо теми, кто не имеет права на такую деятельность. Расширенную проверку прошла продукция 44 производителей. Из 122 образцов 90, то есть три четверти, не соответствовали параметрам, в частности, по толщине оболочки и проводной жилы. Во многих случаях обнаружены нарушения маркировки, таким образом, проблема стоит очень остро.

«Такие проверки имеет смысл проводить практически на каждом объекте, ведь неизвестно, куда именно попадет такая продукция», – заявил начальник отдела стратегического развития строительной отрасли областного минстроя Илья Бартош. Министерство уже заключило с инициаторами проекта договор о серии новых проверок в регионе.

«При использовании некачественных кабелей во много раз увеличивается риск пожара», – добавил инспектор пожарного надзора Алексей Веселов. По его словам, только по этим причинам в Свердловской области в прошлом году произошло 1 160 пожаров, из них 89% – в жилых домах. Погибли 65 человек, в том числе шестеро детей, материальный ущерб составил 121 млн рублей. За первые месяцы 2019 года в регионе произошло 296 пожаров из-за некачественной электропроводки. Их жертвами стали 19 человек.

Участники проекта хотят бороться с фальсификатом и на законодательном уровне. Владимир Кашкин сообщил, что планируется внесение законопроекта, ужесточающего ответственность за сбыт фальсифицированной кабельной продукции. «Сейчас штрафы за это низкие, от 100 до 300 тысяч рублей. Для среднего предприятия эта сумма не критична, они платят и продолжают. Предлагаем установить штрафы на уровне от 1 до 3 млн рублей», – рассказал он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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