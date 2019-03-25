Два экстремала прыгнули с «Высоцкого» с парашютами (ВИДЕО)

В Екатеринбурге два экстремала спрыгнули с небоскреба «Высоцкий». Это произошло в минувшую пятницу, 22 марта, ближе к вечеру.

Прыжок с «Высоцкого»

Известно, что оба прыгуна увлекаются бейсджампингом. С небоскреба они прыгали, впрочем, не в джампсьюитах, а с парашютами, которые раскрыли через 2-3 секунды после прыжка, т.е. свободное падение длилось недолго. Судя по видео, которое оказалось в распоряжении редакции «Нового Дня», спортсмены перелезли через стеклянные двухметровые ограждения на смотровой площадке «Высоцкого».

По словам очевидцев, работники местных офисов испугались за жизнь прыгунов, впрочем, последние приземлились безопасно во дворах соседних зданий.

Екатеринбург, Елена Сычева

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