Завтра в Екатеринбурге пройдет первая репетиция парада Победы

В Екатеринбурге начинаются тренировки к параду Победы. Уже завтра по улицам города проедут колонны военной техники. Движение по улице Новосибирской и прилегающим будет перекрыто с 9:00 до 13:00, сообщили в пресс-службе мэрии. Следующие тренировки назначены на 3, 10, 17 и 24 апреля, они также пройдут с 9:00 до 13:00.

В это время в указанные дни движение будет закрыто на улицах Новосибирской Второй от Палисадной до Окружной, на улице Зенитчиков от Палисадной до Братской, на улице Патриса Лумумбы от Братской до Палисадной, на улице Эскадронной от Окраинной до Новосибирской Второй.

С 20:00 до 04:00 будет перекрыто движение в центре города 19, 23, 26, 27 и 29 апреля, а также 3, 4 и 7 мая. Техника в это время проедет по проспекту Ленина от Карла Либкнехта до Репина, по улице Репина от Ленина до Малышева, по улице 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина, по улице Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев. В эти же жни сотрудники ГИБДД будут оперативно перекрывать движение всех видов транспорта для прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона к месту проведения тренировок и парада войск по Окраинной от Палисадной до Дорожной, по Дорожной от Окраинной до Военной, по Военной от Дорожной до Патриса Лумумбы, по Патриса Лумумбы от Военной до Московской, по Московской от Патриса Лумумбы до Ленина, по пандусам транспортной развязки на Московской, по Посадской от Большакова до Пальмиро Тольятти, по Пальмиро Тольятти от Посадской до Московской, по Репина от Малышева до Ленина, по Малышева от Московской до Репина, по Попова от Московской до Репина.

Екатеринбург, Елена Сычева

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