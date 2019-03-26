Уральский бизнесмен незаконно ввез в Екатеринбург пластырей на 1,8 млн рублей

Кольцовские таможенники зажержали крупную партию незадекларированных пластырей для остановки кровотечения, обнаруженную в багаже пассажира рейса Тбилиси – Екатеринбург.

Мужчина направлялся к выходу из аэропорта через «зеленый коридор» и, помимо багажа, нес в руках коробку, которая и привлекла внимание таможенников. При досмотре оказалось, что она весит больше 9 кг, а внутри ‒ 400 рассасывающихся пластырей для остановки кровотечения, какие применяются в нейрохирургии. По словам пассажира, он вез медицинские расходники по просьбе своих друзей из Грузии для крупного дистрибьютора медпрепаратов. Общая стоимость задержанной партии составила около 1,8 млн рублей.

«На пассажира возбуждено дело об административном правонарушении. Если вина уральского предпринимателя будет доказана, его ждет крупный административный штраф с возможной конфискацией всей партии», – рассказал начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Дмитрий Шишкин.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.03.19

Завтра в Екатеринбурге пройдет первая репетиция парада Победы. / Праймериз ЕР: место и время дебатов назначены, но кандидатов пока не хватает. / 26 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»