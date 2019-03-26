УМВД по Екатеринбургу проверяет своих сотрудников на коррупцию из-за парковки

Руководство УМВД по Екатеринбургу начало проверку работы сотрудников ОП № 15 из-за несанкционированной парковки. На работу коммерсантов местные жители жаловались на протяжении 10 лет, но полицейские не могли установить владельца бизнеса. После жалобы в главк в УМВД заявили об антикоррупционной проверке.

Речь идет о незаконной парковке близ дома на ул. Бакинских Комиссаров, 108. «Коммерческий объект функционирует по указанному адресу на протяжении многих лет, при этом сотрудники полиции, реагируя на поступающие сообщения, ограничиваются лишь составлением в отношении охранников стоянки протоколов об административном правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю». Незначительные штрафы, налагаемые на правонарушителей – физических лиц по ст. 7.1 КоАП, не препятствуют дальнейшей противоправной деятельности автопарковки» – рассказали в Антикоррупционном комитете по Свердловской области.

После того как комитет направил материалы в отношении парковки по Бакинских Комиссаров, 108, в областной полицейский главк, руководство городского управления начало служебную проверку в отношении сотрудников полиции по факту ненадлежащего документирования административных правонарушений, связанных с функционированием несанкционированной автопарковки. Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» председатель комитета Леонид Андреев, на днях организация получила официальный ответ за подписью заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Екатеринбургу А.Н. Дмитриева. По результатам этой проверки будет принято решение о проверке силами управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. В пресс-группе УМВД прокомментировать информацию оперативно не смогли.

Добавим, местные жители и комитет направляли жалобы в том числе в администрацию города. Оттуда пришел ответ, что сотрудники администрации «не наделены полномочиями по установлению личностей правонарушителей и привлечению их к административной ответственности». «Эта парковка существует около десяти лет, и все эти годы жители жаловались. Причем мэрия имеет полномочия по сносу без поиска владельца. Им не надо никаких решений судов: если они устанавливают, что документов на этот земельный участок нет, они могут сносить. В администрации города так и делают, когда им надо. Но не в этом случае», – добавил Леонид Андреев.

Екатеринбург, служба информации

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