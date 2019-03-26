«Их будущее не радужное»: в заксо задумались, почему из детдомов не выходят новые россели

Депутаты свердловского заксобрания, заслушав отчет о работе детского омбудсмена Игоря Морокова, задали ему вопрос о будущем детей-сирот, которые выходят из социальных учреждений региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заговорил депутат Вячеслав Брозовский. «Что становится с сиротами, которые выпускаются из детских домов, получают жилье, а потом не платят коммуналку? В конечном итоге они оказываются на улице?» – поинтересовался он. Игорь Мороков признал, что проблема существует. У многих выпускников детских домов отсутствует умение самосохраняться. Их история, скорее всего, будет не самая радужная. Я согласен с Татьяной Георгиевной Мерзляковой, что необходимо какое-то пост-интернатское сопровождение этих детей», – ответил он. На прошлом заседании заксо омбудсмен действительно говорила, что почти половина выпускников детдомов не платят за жилье, и предлагала сопровождать их и после выпуска – например, по примеру других регионов нанимать комендантов для жилых домов, заселенных в основном сиротами.

Ответ Морокова удовлетворил не всех депутатов. Например, депутат Виктор Якимов заявил, что «это не ответ». «Давайте посмотрим судьбу этих детей. Раньше мы знали по опыту наших больших людей, что воспитанники детских домов становятся врачами, учеными, крупными руководителями, а сейчас мы можем такое представить?» – посетовал он, очевидно, вспомнив первого губернатора Эдуарда Росселя.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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