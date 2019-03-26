В Екатеринбурге задержали лжеминера Лысого (ФОТО)

В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали лжеминера, который в середине марта сообщил о бомбе, якобы заложенной в торговом центре «Мегаполис».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, телефонным террористом оказался 27-летний местный житель Андрей по кличке Лысый. Он нигде не работает, ранее был судим за кражу и разбой. В 2010 году освободился из ИК-53 в Верхотурье. Во время звонка в экстренные службы 13 марта он был пьян. «Звонивший пригрозил устроить в торговом центре такой «фейерверк», с каким еще на Среднем Урале до этого не сталкивались. Судя по голосу, абонент был явно в неадекватном состоянии, так как в ярости даже не назвал сумму, необходимую ему для полного счастья», ‒ сообщил руководитель пресс-службы полицейского главка области Валерий Горелых.

После звонка из торгового центра были эвакуированы 600 человек. Проверка показала, что взрывчатки и других опасных объектов в здании нет.

В момент задержания лжеминер вновь был пьян, а свой поступок на допросе назвал неудачной шуткой. По данному факту следственными органами ОП № 12 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по 207.2 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Лжеминеру грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.03.19

Уральцу грозит до 5 лет колонии за оскорбление инспектора ПДН в детском саду. / «Их будущее не радужное»: в заксо задумались, почему из детдомов не выходят новые россели. / «Это временная необходимость»: детский омбудсмен одобрил выездные классы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»