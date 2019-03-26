В Ревде собака напала на детей. Возбуждено уголовное дело

В Ревде возбуждено уголовное дело из-за нападения собаки на детей. За один день животное искусало как минимум пятерых.

О нападении собаки рассказала на своей странице в соцсети жительница Ревды Екатерина Балеевских. «Будьте бдительны! По городу бегает собака: помесь овчарки с дворнягой, окрас черно-рыжая, с ошейником. Покусала сына. Руки, ноги искусаны. На ноге наложены швы. Это пятый случай за сегодняшний день. Огромная благодарность мужчине, который проезжал мимо на машине и отпугнул ее», – написала женщина. Она опубликовала видео, на котором видно, как двое детей катаются с горки. К ним подбегает пес и начинает кусать, один из детей успевает залезть на горку. Второй пытается отбиться от животного, но собака несколько раз валит его на землю. Около минуты ребенок пытается спастись, пока на площадку не прибегает мужчина – он прогоняет пса.

«Следственным отделом по городу Ревда СК России по Свердловской области по сообщению о нападении собаки на нескольких детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность). Уголовное дело возбуждено с учётом того, что в данной ситуации усматриваются признаки неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, отвечающими за отлов бродячих животных», – сообщили в СУ СК по Свердловской области. По информации следователей, у ребенка искусаны руки и ноги, причем на ногу пришлось накладывать швы.

Ревда, служба информации

Ревда. Другие новости 26.03.19

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