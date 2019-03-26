В Чкаловском районе закрывается противотуберкулезный диспансер

В Екатеринбурге готовится к переезду противотуберкулезное диспансерное отделение Чкаловского района. Сейчас оно находится на Вторчермете ‒ в старом двухэтажном здании на улице Агрономической, 54. С апреля пациентов будут принимать уже в другом месте ‒ в поликлинике Свердловского областного диспансера на дублере Сибирского тракта, 56.

Пациенты и некоторые сотрудники чкаловского отделения считают, что это грозит «инфекционному распространению туберкулеза на новые слои населения». Пациентам придется ездить в другой конец Екатеринбурга, в том числе ‒ на общественном транспорте, и здорвоые пассажиры подвергнутся опасности. Так сказано в письме, которое распространили сегодня среди екатеринбургских СМИ за подписью одной из пациенток медучреждения. «Контролируемое лечение на амбулаторном этапе будет затруднено, так как требует ежедневного прихода пациента в диспансер. Большая часть больных – неработающие граждане. Большинство из них злоупотребляют спиртным. Уверенности в ежедневном приходе таких пациентов в диспансер для получения контролируемого лечения в течение длительного времени нет. Пациент должен иметь жилье в черте города, пациент должен быть дисциплинированным и иметь приверженность к лечению, т. е. быть социально адаптированным, пациент должен иметь финансовые возможности для проезда из отдаленных районов. Уверенности в соблюдении санитарных мер, препятствующих распространению туберкулезной инфекции «заразными» больными, также нет. Наконец, пациент должен иметь финансовые возможности для получения достаточного питания, как необходимой составляющей лечения туберкулеза», ‒ говорится в сообщении, которое было направлено в СМИ.

Между тем, как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области, речи об опасности для горожан не идет. «В чкаловском диспансере проходят лечение пациенты только с закрытой формой туберкулеза, они не несли и не несут опасности для окружающих. К тому же, появляться у врача им нужно не каждый день», ‒ рассказал официальный представитель министерства Константин Шестаков. Он напомнил, что здание на Агрономической ‒ давно обветшало, да и чкаловское отделение не первое, которое переезжает в поликлинику областного диспансера на дублер Сибирского тракта. «Там хорошее современное здание, есть вся диагностическая база и оборудование», ‒ подчеркнул он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 26.03.19

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