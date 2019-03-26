Свердловские власти отдали Нижнетагильской епархии старинный храм в Невьянске

Депутаты заксобрания дали МУГИСО согласие на бесплатную передачу Нижнетагильской епархии Спасо-Преображенского собора в городе Невьянске.

Как предает корреспондент РИА «Новый День», перед депутатами выступил глава Мингосимущества Сергей Зырянов. Он рассказал, что площадь храма 1 291 кв. м, балансовая стоимость – 153 млн рублей, собор является объектом культурного наследия. Добавим, что первая деревянная церковь на этом месте была построена еще в 1710 году Никитой Демидовым, но через сто с небольшим лет сгорела, после чего был построен каменный храм. Его частично разрушили в 1930-х годах, но в последние годы восстановили.

Депутат Евгений Зяблицев удивился такой низкой балансовой стоимости церкви, но Зырянов возразил, что в данном случае сравнивать ее с коммерческой недвижимостью некорректно, так как храмы передаются епархиям под религиозные нужды.

Депутат Вячеслав Вегнер спросил, почему никакое имущество не передается мусульманам, которых в области около 20 процентов. Зырянов ответил, что «мечетей у области на балансе нет», но в ближайшее время мусульманской общине будет передан под строительство религиозного сооружения земельный участок в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Невьянск, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Невьянск. Другие новости 26.03.19

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