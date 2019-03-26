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Вторник, 26 марта 2019, 14:14 мск

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Биатлонистка из Свердловской области выиграла первенство России

Фото из инстаграма Александры Пылаевой

Спортсменка из Верхней Пышмы Александра Пылаева стала лучшей в индивидуальной гонке по на первенстве России.

Как сообщается на сайте Союза биатлонистов России, в Мурманске прошли соревнования по биатлону среди девушек и юношей. Александра Пылаева стала единственной участницей, которая прошла гонку без штрафа. Дистанцию в 10 км она преодолела за 35 минут 47,8 секунд и пришла к финишу задолго до остальных участниц. Занявшая второе место Валерия Чекалова из Мурманской области финишировала через 1.20,5, время бронзовой призерки Александры Никульшиной (Мурманская обл.) +1.30,5. Эти девушки допустили по четыре промаха.

Екатеринбург, Мурманск, служба информации

Екатеринбург, Мурманск. Другие новости 26.03.19

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