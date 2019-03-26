«Не востребован»: чиновники объяснили, почему продают старейший бизнес-инкубатор

Представители областного министерства инвестиций и развития объяснили депутатам заксо, почему власти намерены продать здание Свердловского областного бизнес-инкубатора на улице 40-летия ВЛКСМ.

«Он оказался невостребован», – ответила на вопрос депутата Михаила Клименко министр инвестиций и развития Виктория Казакова. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ее ответ дополнил заместитель Евгений Копелян: «Этот бизнес-инкубатор был создан еще в 2005 году, и область обещала содержать его 10 лет. А теперь появились другие объекты деловой инфраструктуры, в том числе технопарк «Университетский», предлагающий резидентам лучшие условия. Время идет, необходимость его поддерживать исчезла».

Здание площадью 1 005 кв. м власти собираются реализовать за 37,5 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.03.19

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