Меньше чем через месяц в Екатеринбурге пройдет велопарад в честь открытия сезона покатушек. Он запланирован на 20 апреля. Сбор любителей двухколесного транспорта пройдет на территории «Екатеринбург-Арены» с 10:00 до 12:00. В полдень колонна начнет движение.
Маршрут пока неизвестен, он находится на согласовании, однако организаторы говорят, что он проляжет по центральным улицам города, а его протяженность составит около 15-20 километров. Финишируют велосипедисты на парковке у ТРЦ «Мега» около 14:00.
Организаторы просят участников регистрироваться на специальном сайте. Участие в параде бесплатное. Всех участников просят надевать велосипедные шлемы.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 26.03.19
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