Свердловские следователи добрались до «ВКонтакте»

Свердловские следователи завели официальную страницу во «ВКонтакте». Так в ведомстве решили помогать гражданам «в решении их вопросов, связанных с проведением проверок сообщений о преступлении и расследованием уголовных дел, находящихся в производстве следователей следственного управления». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что пользователи соцсети смогут «направлять сообщения о совершенном или готовящемся преступлении», «высказывать свое мнение (как положительное, так и отрицательное) о работе сотрудников регионального следственного управления», «сообщать иную значимую для работы ведомства информацию».

Отметим, что в официальном паблике свердловского управления СКР закрыта возможность комментировать посты.

«Руководитель следственного управления имеет прямой доступ к поступающим сообщениям, а также получает от своих подчиненных информацию о поступлении сообщений в режиме реального времени», ‒ добавили в пресс-службе свердловского управления СКР.

Екатеринбург, Елена Сычева

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