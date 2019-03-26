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Вторник, 26 марта 2019, 17:05 мск

Новости Екатеринбург

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Четверть жителей Свердловской области недовольны медпомощью

ТФОМС Свердловской области опубликовал итоги опроса уральцев о том, довольны ли они медицинской помощью в 2018 году. В анкетировании приняли участие 9 770 пациентов из 174 медучреждений.

«Показатель удовлетворенности длительностью ожидания в регистратуре, приема врача, записи на исследования в 2018 году вырос на 1 % и составил 74,2 %. Выросла и удовлетворенность уровнем технического оснащения с 68,6 % в 2017 году до 69,7 % в 2018-м», ‒ сказано в сообщении департамента информполитики региона.

Екатеринбург, Елена Сычева

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