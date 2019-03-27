С политиками и казаками в свердловском правительстве будут работать 27 человек

В Свердловской области готовится к принятию положение о департаменте внутренней политики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект документа размещен на сайте областного правительства в разделе независимой антикоррупционной экспертизы.

Согласно проекту, предельная штатная численность департамента – 27 человек, фонд по должностным окладам – 631 355 рублей в месяц. Департамент будет курировать вице-губернатор Сергей Бидонько.

Среди основных задач департамента – взаимодействие с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, иными некоммерческими организациями. Он же будет заниматься оказанием господдержки казачьих обществ, действующих на территории Свердловской области. Также на департамент ляжет организация и осуществление мероприятий по предупреждению экстремизма.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.03.19

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