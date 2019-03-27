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Среда, 27 марта 2019, 10:29 мск

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Екатеринбуржец, избивший до смерти бомжа в парке, получил 12 лет строгача

Орудие убийства. Фото СУ СКР по Свердловской области

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор 22-летнему местному жителю за непреднамеренное убийство уличного бомжа.

Мужчина пытался выгнать спящего бездомного со скамейки в парке. Когда тот отказался уходить, прохожий набросился на него и сильно избил деревянной палкой. Нанесенные травмы оказались смертельными. Преступление было совершено в сентябре 2018 года в сквере рядом с улицей Пехотинцев, сообщили в следственном управлении СК по Свердловской области.

Екатеринбуржцу предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Сам подсудимый отказался признавать свою вину и заявил, что не имеет никакого отношения к избиению бомжа, а просто проходил мимо. Но суд счел доказательства, собранные следствием, убедительными. Мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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