В екатеринбургских трамваях пропал Wi-Fi

В трамваях Екатеринбурга исчез бесплатный Wi-Fi – об этом РИА «Новый День» рассказали жители города. В мэрии утверждают, что это ненадолго. В скором времени ЕТТУ вновь запустит точки доступа к интернету в вагонах.

«Вопрос сейчас находится в проработке у транспортников. Они ведут переговоры с потенциальными подрядчиками», – сообщил пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов.

Стоит отметить, что первая попытка запустить беспроводной интернет в екатеринбургском общественном транспорте была предпринята еще в 2012 году. До недавнего времени пассажиры могли поймать бесплатный Wi-Fi на десяти трамвайных маршрутах – определить наличие интернета можно было по специальным наклейкам в вагонах. Правда, горожане жаловались на слишком слабый сигнал сети. Теперь же бесплатный интернет в трамваях пропал совсем.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.03.19

Заседание по уголовному делу Михаила Астахова отложено из-за его болезни. / Финансовые пузыри прошлых веков и сегодня: чем страшны биткоины и школьники с разбитыми копилками. / Слух дня: Высокинский опять сделал последнее китайское предупреждение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»