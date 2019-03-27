Следователи и минздрав начали проверку по факту смерти 29-летней пациентки в больнице Первоуральска

Следователи из Первоуральска разбираются в обстоятельствах смерти 29-летней Екатерины Я., которая умерла в местной больнице. Женщину доставили туда с подозрением на аппендицит. У нее была острая боль в животе и рвота.

Госпитализировали ее 12 марта, а после диагностической лапароскопии, которую провели 17 марта, пациентке резко стало хуже, ее перевели в реанимацию, но спасти ее не удалось. Как сообщает издание «Городские вести», мужу Екатерины сообщили, что причиной смерти стал «острый аппендицит с генерализованным перитонитом».

«Следственным отделом по городу Первоуральск СК России по Свердловской области организована доследственная проверка. Опрашиваются врачи и родственники умершей, анализируется соответствующая медицинская документация. Также в ходе проверки планируется провести судебную медицинскую экспертизу», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В Министерстве здравоохранения Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что также проводят собственную проверку.

У Екатерины осталось двое детей – 6 лет и 5 месяцев.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.03.19

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