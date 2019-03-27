Глава свердловской ГИБДД назвал дороги-убийцы

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области Алексей Кисляков назвал самые опасные дороги в Екатеринбурге.

Как рассказал главный гаишник региона сегодня на пресс-конференции, в Свердловской области 17 очагов аварийности на федеральных дорогах, семь на региональных, также семь в Екатеринбурге и один в Нижнем Тагиле. По словам Кислякова, самые аварийные дороги в Екатеринбурге это улица Донбасская, перекресток Крауля – Токарей, Онуфриева – Амундсена, дублер Сибирского тракта, 10/2, Крауля – Мельникова, Луначарского – Шевченко, Волгоградская, 189-190, Серова – Красноармейская. Самыми опасными участками на трассах он назвал следующие: федеральные трассы Пермь – Екатеринбург на 322 и 309 км, Екатеринбург – Тюмень на 93 км, региональные трассы Нижний Тагил – Нижняя Салда на 47 км, Екатеринбург – Реж – Алапаевск на 19, 36, 72 км, Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов на 156 км, Екатеринбург – Тюмень в обход Белоярки на 16 км, Южный подъезд к Нижнему Тагилу 8 км.

«Определен целевой ориентир, не более 4 погибших на 100 тысяч жителей к 2024 году. В Свердловской области по состоянию на сегодняшний день на три раза надо сократить количество погибших. По итогам прошлого года у нас количество погибших, слава богу, уменьшилось, но возросло количество раненых», – отметил Алексей Кисляков.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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