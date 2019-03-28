На Урале посадили мужчину, который 15 лет назад напал на пенсионерку

В Нижних Сергах отправили за решетку мужчину, который напал на пенсионерку ради небольшой суммы денег. Разбойник скрывался 15 лет, но попался, нарушив закон, в Северном Кавказе.

Нижнесергинский районный суд вынес приговор по делу Александра Глазырина – его признали виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия». В суде доказали, что он совершил преступление 15 лет назад. Как рассказали сегодня в пресс-службе прокуратуры, 10 января 2004 года мужчина попросился переночевать у матери друга, женщины 1939 года рождения (то есть ей было 65 лет) в поселке Дружинино.

Находясь в доме женщины, он решил ее ограбить, понимая, что пенсионерка сопротивления не окажет. Сначала он приставил к горлу женщины нож, потребовал отдать все деньги, что есть в доме. Пенсионерка попыталась убежать, мужчина ее догнал, повалил на пол, начал душить подушкой. Женщина испугалась и указала на место, где хранила деньги. Глазырин нашел 5 тысяч рублей и скрылся. Все эти годы он был в бегах, но его поймали – в Республике Адыгея он совершил административное правонарушение.

В ходе Глазырин сознался в преступлении 15-летней давности. Его отправили в колонию общего режима на 5 лет. Приговор не вступил в законную силу.

Нижние Серги, служба информации

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