Правительство заключило соглашение с СКБ-банком для решения социально-экономических задач

Правительство Свердловской области и СКБ-банк договорились о социально-экономическом сотрудничестве. Соглашение подписали глава региона Евгений Куйвашев и председатель правления СКБ-банка Денис Репников.

Банк будет кредитовать и финансировать проекты Свердловской области, касающиеся поддержки развития различных отраслей производства. «Подписанное соглашение стало продолжением нашей многолетней совместной работы с банком по укреплению экономики Свердловской области, обеспечению финансовой стабильности, решению социальных вопросов. Наше сотрудничество – хороший пример того, как в регионе совершенствуются механизмы государственного-частного партнерства для обеспечения лучшего качества жизни на Среднем Урале», – отметил губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, в рамках ранее заключенного соглашения о сотрудничестве между правительством и СКБ-банком были профинансированы Ирбитский и Алапаевский молочные заводы – что помогло не только предприятиям, но и городам, где они расположены. Также был реализован целый ряд важных социальных проектов, направленных на поддержку и развитие детского и «большого» спорта, культуры, здравоохранения, сохранения историко-культурного наследия и многих других.

Новое соглашение позволит не только сотрудничать и дальше в этих сферах, но и совместно развивать программы, имеющие статус губернаторских. В числе реализованных губернаторских проектов – установка памятника военным медикам на площадке перед областным госпиталем ветеранов войн, строительство второй очереди центра для подготовки начинающих хоккеистов ДЮСШ «Спартаковец», издание книги «Маршал Г.К. Жуков в исторических оценках, документах и воспоминаниях» к юбилею полководца, поддержка многодетных семей.

Отметим, аналогичные соглашения о сотрудничестве заключены СКБ-банком с рядом муниципалитетов Свердловской области: с Невьянским, Красноуфимским, Асбестовским и Верхнесалдинским городскими округами. В ближайшее время будут подписаны соглашения с другими городами Среднего Урала.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.03.19

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