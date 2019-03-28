В Полевском вынесли приговор водителю, по чьей вине погиб ребенок

В Полевском осудили водителя, из-за которого в ДТП погиб ребенок. Водитель превысил скорость и влетел в машину, где ехала семья с детьми.

Авария произошла в июле 2018 года на трассе Полевской – Екатеринбург. Анатолий Гузев за рулем «Рено Логан» превысил скорость, его машина врезалась в попутный «Опель Астра». Во второй легковушке находились двое детей, их мать и ее знакомый. После удара 11-летний мальчик получил травмы головы, туловища, конечностей, он погиб. Остальные пассажиры «Опеля» получили травмы, не причинившие существенного вреда здоровью.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Гузева осудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновный в смерти ребенка отправится на два года в колонию-поселение, также на два года ему запрещено управлять транспортными средствами. Приговор не вступил в законную силу.

Полевской, служба информации

Полевской. Другие новости 28.03.19

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