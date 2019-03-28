В Кольцово задержали пассажира с нелегальной партией кальянного табака

В аэропорту Кольцово таможенники задержали гражданина Азербайджана, который прилетел рейсом Баку – Екатеринбург. Он шел через «зеленый коридор», но при досмотре выяснилось, что в чемодане у него шесть килограммов табака для кальяна, три блока сигарет и 250 граммов табака. Продукция не была задекларирована, как того требует закон. Мужчина об этом, по его словам, не знал, а партию вез друзьям-бизнесменам, владеющим кафе в Екатеринбурге.

«С собой один совершеннолетний пассажир может привезти не более 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака. Важно помнить, что эти ограничения действуют и при вывозе. Разрешенную норму – 250 граммов табака мы вернули пассажиру, остальное изъяли и возбудили два административных дела. За недекларирование товара и несоблюдение запретов и ограничений на ввоз мужчине грозит штраф и изъятие товара. Окончательное решение примет суд», – рассказал начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Дмитрий Шишкин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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