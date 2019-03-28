Загородные лагеря Екатеринбурга готовы принять 18,7 тысяч детей

С полуночи 1 апреля в Екатеринбурге стартует запись детей в загородные лагеря. В этом году в оздоровительных организациях открыто 18 тысяч 739 мест. Еще почти 5 тысяч детей отдохнут в круглогодичных санаториях.

«Стоимость путевки в загородные лагеря установлена от 20 до 24 тысяч рублей. При этом родителям они обойдутся до 8 тысяч рублей для льготных категорий граждан и до 11 тысяч рублей для остальных горожан. Разница между фактической стоимостью и родительской платой будет традиционно компенсирована за счет городского бюджета», – сообщил на пресс-конференции вице-мэр по соцполитике Дмитрий Баранов.

Родители могут подать заявления через портал госуслуг или в отделениях МФЦ и Центра муниципальных услуг. Кроме того, для записи в дневные городские лагеря будут работать приемные комиссии в школах.

«Для упрощения работы с формой для записи гражданам желательно заранее внести сведения о своих детях в личном кабинете портала госуслуги. Тогда в ходе составления заявления на летний отдых родители могут просто «подгрузить» эту информацию из меню. Это значительно ускорит процесс записи и облегчит нагрузку на портал», – отметил представитель Екатеринбургского филиала «Ростелеком» Сергей Федоров.

В загородные лагеря принимаются заявления с 1 апреля по 10 апреля, в санатории – с 25 апреля по 12 мая, в городские лагеря – с 1 апреля по 20 апреля.

Всего в Екатеринбурге будут работать 22 загородные оздоровительные организации. Из них 17 – муниципальные лагеря, 4 – ведомственные и 1 – санаторий «Изоплит». Кроме того, на территории города будут действовать 132 лагеря с дневным пребыванием детей. Путевки предоставляются детям в возрасте от шести с половиной до 18 лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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