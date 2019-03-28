Екатеринбургские биатлонистки взяли золото и бронзу чемпионата России

Екатеринбургская биатлонистка Екатерина Глазырина, вернувшаяся в спорт после двухлетней дисквалификации, выиграла спринт на чемпионате России в Тюмени. Она без промахов преодолела дистанцию 7,5 километров за 23,45 секунд. Второй к финишу с отставанием 12 секунд пришла Лариса Куклина, представляющая ЯНАО. Бронза досталось еще одной спортсменке из Свердловской области – Светлане Мироновой. Она допустила два промаха и отстала на 40,9 секунд.

Едва не отобрала у Мироновой третью строчку протокола ее подруга по команде Ирина Казакевич. В борьбе за медаль их разделили три секунды. В двадцатку лучших попали и остальные спортсменки Свердловской области, участвовавшие в гонке: Тамара Воронина – 12-я, Алина Клевцова – 19-я, сообщили в пресс-службе федерации биатлона региона.

Следующая женская гонка на первенстве страны состоится в субботу, 30 марта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.03.19

Загородные лагеря Екатеринбурга готовы принять 18,7 тысяч детей. / Дума Асбеста лишила мандата главную смутьянку, но есть несогласные. / Для екатеринбургских судей купят 2 321 жетон метро. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»