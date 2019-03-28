Россельхознадзор запретил ввоз «турецких» груш через Белоруссию

С сегодняшнего дня, 28 марта 2019 год, Россельхознадзор запретил ввоз в Россию из Белоруссии свежих груш, маркированных как продукция Республики Турция.

Как пояснили РИА «Новый День» в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области, это делается с целью недопущения ввоза в Россию санкционной продукции (в частности, из стран Евросоюза) под видом турецкой. Надзорное ведомство неоднократно просило белорусских коллег проверять происхождение продукции, ввозимой из других государств для реэкспорта в Россию, но никаких мер Минском принято не было.

Россельхознадзор отмечает, что этой весной резко увеличились поставки якобы «турецких» груш в Россию через Белоруссию, хотя до сих пор они шли прямо через российско-турецкую границу. Логистика через Белоруссию, по мнению российских чиновников, в данном случае выглядит нелогично и недостоверно.

Екатеринбург, служба информации

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