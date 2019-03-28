Прокуратура обвинила колонию в самовольном захвате земли

Исправительная колония №54 в Новой Ляле заплатит 100 тысяч рублей за самовольный захват земельного участка. На территории, предназначенной для сельского хозяйства, сотрудники колонии складировали срубленный лес.

Факт незаконного хранения древесины был выявлен во время проверки прокуратуры, начатой после жалобы местного жителя. Выяснилось, что колония длительное время незаконно использовала часть участка, который был представлен заявителю на праве аренды на 49 лет. Спор шел за 4,8 гектара земли.

В отношении юрлица было возбуждено административное дело по ст. 7.1 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Исправительному учреждению назначен административный штраф. Руководство ИК уже освободило земельный участок от лесозаготовок.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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