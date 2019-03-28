Облсуд решит, с кем останется дочка уральской девушки и итальянца

В Свердловском облсуде сегодня началось рассмотрение резонансного дела: о судьбе ребенка жительницы Свердловской области Дарьи ди Сальвио и ее бывшего супруга – гражданина Италии.

Россиянка Дарья ди Сальвио после развода с мужем-итальянцем увезла двухлетнюю дочь с собой в Россию, но в Италии это сочли похищением. Что интересно, ту же позицию занял Железнодорожный районный суд Екатеринбурга: он постановил вернуть ребенка отцу. При этом суд руководствовался Гаагской конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года, согласно которой приоритетом при передаче ребенка обладает страна его постоянного проживания.

Дарья не согласилась с этим решением, подала апелляцию и обратилась за помощью к омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Омбудсмен встала на сторону матери, о чем она рассказала в феврале, выступая перед заксобранием. По ее словам, она много переписывалась с МИД России, но результата это не дало. «Я пришла к одному выводу: надо просить помощи у нашего коллеги за рубежом. В Италии развит институт омбудсмена, это авторитетный орган», – сказала Мерзлякова. И Мерзлякова, и детский омбудсмен Игорь Мороков также составили собственные заключения, в которых говорится, что в данном случае девочку, которой всего два года, нельзя разлучать с матерью, так как это может повредить ее здоровью.

На момент написания материала заседание Свердловского областного суда еще не закончилось.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.03.19

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