Путин пригласил президента Киргизии в Екатеринбург

Межрегиональный форум Россия – Киргизия в 2020 году пройдет в Екатеринбурге. Об этом стало известно во время визита президента РФ Владимира Путина в Бишкек. Глава государства пригласил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова посетить конференцию в уральской столице, сообщает РИА «Новости».

«Хотел бы поблагодарить всех наших киргизских друзей, президента Кыргызстана, всех собравшихся здесь, в этом зале, за активную и заинтересованную работу, а также выразить уверенность, что регионы и России, и Кыргызстана будут и далее энергично участвовать в укреплении двустороннего партнерства», – заявил Путин на пленарном заседании.

Российский лидер также напомнил, что Россия является одним из главных инвесторов в экономику Киргизии: объем накопленных российских капиталовложений составляет более 200 миллионов долларов.

Отметим, что сегодня главы государств приняли решение объявить 2020 год перекрестным Годом Российской Федерации в Киргизской Республике и Киргизской Республики в Российской Федерации.

Бишкек, служба информации РИА «Новый День»

Бишкек. Другие новости 28.03.19

Облсуд решит, с кем останется дочка уральской девушки и итальянца. / В первый уральский аутлет будет ходить автобус № 077. / Прокуратура обвинила колонию в самовольном захвате земли. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»