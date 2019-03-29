В Екатеринбурге потеплеет до +7 градусов

Синоптики Гидрометцентра России обещают потепление в Екатеринбурге.

По прогнозу, уже сегодня днем воздух прогреется до +5 градусов. Такая же температура будет в субботу и воскресенье днем, а в понедельник, 1 апреля, будет +7 градусов. При этом к середине следующей недели начнутся ночные заморозки до -5 градусов.

Ближайшую неделю в Екатеринбурге будет дождливо. Исключением станет суббота ‒ в этот день будет солнечно, без осадков.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.03.19

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