В Екатеринбурге потеплеет до +7 градусов

Синоптики Гидрометцентра России обещают потепление в Екатеринбурге.
По прогнозу, уже сегодня днем воздух прогреется до +5 градусов. Такая же температура будет в субботу и воскресенье днем, а в понедельник, 1 апреля, будет +7 градусов. При этом к середине следующей недели начнутся ночные заморозки до -5 градусов.
Ближайшую неделю в Екатеринбурге будет дождливо. Исключением станет суббота ‒ в этот день будет солнечно, без осадков.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 29.03.19
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