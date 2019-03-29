В Екатеринбурге будут судить серийных автоугонщиков, которые засветились на камере наблюдения (ФОТО)

В Екатеринбурге к суду готовится банда автоугонщиков. На их счету 15 бюджетных машин. При попытке очередного угона парни попали на запись камеры видеонаблюдения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, по ч. 2 и 3 ст. 158 УК Российской Федерации «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере» будут судить трех мужчин 30, 32 и 33 лет. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Автоугонщики специализировались на отечественных авто, они угнали 15 машин общей стоимостью 3,3 млн рублей. Похищенные машины мужчины отвозили на неохраняемые парковки у дома, а затем продавали в Екатеринбурге. «Бизнес» работал с июля 2017 года по апрель 2018 года.

Схема кражи была такой: похитители вскрывали автомобиль заточками, запускали двигатель и уезжали. На одной из таких краж они попали на камеры наблюдения. На записи видно, как к придомовой парковке на улице Бажова, 193, подъехала Audi A3, затем заметно, как мужчины выбирают машину, а после обвиняемые уезжают на угнанной Lada Kalina.

Задержали похитителей в апреле 2018 года после спецоперации полицейских и сотрудников Росгвардии. Гаражи, где мужчины временно хранили похищенное, тоже установлены. Одиннадцати владельцам вернули их машины.

Екатеринбург, служба информации

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