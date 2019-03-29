В Екатеринбурге приставы забрали у коммерсантов 13 миллионов рублей из-за долгов за газ

В Екатеринбурге энерготранспортная компания задолжала за газ 30 миллионов рублей. Приставы арестовали счета на 13 миллионов рублей и предупредили владельца компании об уголовной ответственности.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области, в Межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств у свердловских приставов находится производство о взыскании 30 миллионов рублей с энерготранспортной компании в пользу компании – поставщика газа. По информации РИА «Новый День», речь идет об ООО «Уральская энерготранспортная компания», которая задолжала «Уралсевергазу».

На счетах в банках у УЭК приставы нашли 13 миллионов рублей, эту суммы взыскали. «Руководитель организации-должника предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» и ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», – добавили в УФССП.

Екатеринбург, служба информации

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